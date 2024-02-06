Монголию экономически разделят на 6 регионов

В стране определились с приоритетами регионального развития



С 1 по 2 февраля в государственном дворце в Улан-Баторе состоялся двухдневный экономический форум «Региональное развитие», призванный определить будущее развитие Монголии и начать реформирование экономики в стране. Министр экономики и развития Ч. Хурэлбаатар представил проект концепции регионального развития, разработанный правительством.



Монголию по региональному развитию разделили на шесть регионов:

- Центральный регион: аймаки Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Тув;

- Западный регион: аймаки Баян-Улгий, Увс, Ховд, Завхан, Говь-Алтай;

- Хангайский регион: Архангай, Баянхонгор, Уверхангай;

- Северный регион: Булган, Орхон, Хувсгел;

- Восточный регион: Дорнод, Сухэ-Батор, Хэнтий;

- Регион Гоби: Говь-Сумбэр, Дундговь, Дорноговь, Умнеговь.



В соответствии с этим были определены экономические приоритеты каждого региона. Так, в регионе Гоби основными направлениями развития являются нефтехимическое производство, производство строительных материалов и всех видов энергии, тяжёлое промышленное производство, основанное на добыче полезных ископаемых, палеонтология, природа, религия, приграничный туризм, портовый экономический коридор и транспортная логистика.



Приоритетным направлением в центральном регионе является, во-первых, производство строительных материалов, во-вторых, энергетика, в-третьих, интенсивное сельское хозяйство, лёгкая и пищевая промышленность, а также тяжёлая промышленность, природа, бизнес-среда, приграничный туризм.



В западном регионе: сельское хозяйство, лёгкая и пищевая промышленность, природа, туризм «специальных интересов» и приграничный туризм, пограничные переходы, основанные на экономических коридорах, транспортная логистика и производство возобновляемой энергии.



В Хангайском регионе в качестве приоритетных направлений развития региона названы следующие отрасли: сельское хозяйство, лёгкая и пищевая промышленность, природа, история и культура, археология, санаторно-курортное лечение, религиозный туризм, внешняя и внутренняя торговля, транспортно-логистический центр.



Восточный регион включал в себя следующие направления развития: пограничные переходы, транспортная логистика, интенсивное животноводство, история, культура, природа, приграничный туризм, основанный на экономических коридорах.



В северном регионе основными направлениями развития являются тяжёлая промышленность, наука и техника, природа, санаторно-курортное лечение, приграничный туризм, интенсивное сельское хозяйство, земледелие.



По итогам обсуждений министр экономики и развития Ч. Хурэлбаатар отметил, что на форуме были определены экономические приоритеты для каждого региона, основанные на их собственных ресурсах, характеристиках и сильных сторонах. Также было внесено 312 предложений и рекомендаций, в которых обсуждались инфраструктура регионов, человеческие ресурсы и улучшение налоговой, инвестиционной и правовой среды. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».



