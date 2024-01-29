В Улан-Удэ красиво оградили территорию под строительство Национального музея

«Видимо, будут закладывать первый камень»

В центре Улан-Удэ, на острове в устье Уды красиво оградили стройплощадку для возведения Национального музея. Об этом сообщают улан-удэнские телеграм-каналы. «Поставили внутри трибуну, флаги, баннеры на заднике с названиями застройщиков и фотографиями проекта. Вроде изменился внешний вид? Видимо, скоро будут закладывать первый камень. Трибуна же!» - сказано в сообщениях.









Отмечается, что за два года ремонта дамбы (2022-2023 гг.) в центре города на правых берегах Уды и Селенги гастарбайтеры подрядчика «АнгарскСтройМеханизации» этот остров «убили»:

«Превратили его в свалку для бетонных плит и прочего строительного мусора. Но к строительству Нацмузея остров привели в порядок. Минприроды, или УКС, или Минстрой Бурятии нам обещали в комментариях, что подрядчик был обязан сделать это».

В пресс-службе главы и правительства Бурятии о начале стройки ничего не знают. Но факт: трибуна для торжественной церемонии с баннерами на заднем плане стоит. Подрядчиком обозначена строительная компания «Атлант». Но информации со сроками начала и окончания сроков строительства пока нет. Управляющая компания «Инфратех Концессии», тоже обозначенная на баннерах, – это компания, осуществляющая поиск, «упаковку» и реализацию инфраструктурных инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. 31 октября 2023 года состоялось подписание концессионного соглашения между минкультуры Бурятии и УК «Инфратех Концессии» о строительстве и эксплуатации Национального музея.









Как сообщал «Байкал-Daily», в плане социально-экономического развития Улан-Удэ (мастер-плане), утверждённом премьер-министром Михаилом Мишустиным, на возведение Национального музея заложено 4,2 млрд до 2030 года.

Госэкспертиза Бурятии в ноябре 2023 года рассмотрела проектную документацию на строительство Национального музея в Улан Удэ и выдала положительное заключение.



Кстати, в декабре 2023 года на берегу Селенги у Центрального стадиона РБ на месте строительства будущего здания национального театра песни и танца «Байкал» заложили первый камень и капсулу времени. По графику театр введут в эксплуатацию в первом квартале 2026 года. К этому времени здесь будет установлено всё необходимое оборудование. Строить его тоже будет ООО «СК «Атлант». Видимо, скоро такая же церемония пройдёт и на острове в устье Уды.

11 января 2024 года президенту России Владимиру Путину представили проекты зданий Национального музея и театра «Байкал». Презентация проходила в ходе рабочего визита главы государства в Хабаровск.



- Владимир Владимирович отметил красоту национальной стилистики эскизов зданий музея и театра. Как справедливо заметили проектировщики, разрабатывающие мастер-план, новые здания станут гордостью Бурятии, а музыка нашего театра «Байкал» получше произведений всем известного кинокомпозитора Ханса Циммера,- сообщил тогда глава Бурятии Алексей Цыденов.



