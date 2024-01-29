В Бурятии в 2023 году строительные материалы подорожали в среднем от 15 до 30%

Но некоторые стали дешевле

Отдел ценообразования и сметного нормирования Госэкспертизы Бурятии 29 января опубликовал статистические данные по рынку строительных материалов республики за 2023 год. Приведены сведения с декабря 2022 года по декабрь 2023 года.

В среднем рост цен на строительные и отделочные материалы составил от 15% до 30%. Особенно заметен рост цен на эти группы стройматериалов:

- битум нефтяной – на 50%;

- на 30-36% – арматурная сталь и профильные трубы, и на 10-20% – другие виды металлопроката;

- раствор кладочный М100 – на 35%;

- лист асбоцементный плоский – на 32%;

- плиты минераловатные ООО «ТехноНиколь» и плиты древесно-стружечные ОСБ-3 – на 29%;

- плитка керамическая напольная – на 28%;

- блоки оконные – на 26%;

- блоки автоклавного газобетона производства «Байкальский газобетон» – на 25%;

- радиаторы отопительные чугунные – на 21%.

Чуть меньше за год цены поднялись на:

- штукатурку «Кнауф» – 18%;

- цемент производства Тимлюйского завода – 15%;

- бетон тяжелый, класс В15 (М200) – 13%;

- листы гипсокартонные – 12%;

- материал кровельный «Техноэласт ТКП» – на 8%.

Подорожали некоторые виды кабельной продукции и светотехники от 10% до 50%.

И уже совсем незначительным на этом фоне кажется рост цен на краску акриловую фасадную Krasland LISO (4 %), некоторые изделия Улан-Удэнского завода железобетонных изделий (2-5 %), штукатурку гипсовую «Старатели» (4 %), радиаторы алюминиевые (2 %).

Какие строительные материалы подешевели

Рынок – структура гибкая, поэтому что-то дорожало, что-то дешевело. При более детальном рассмотрении видно, что часто снижение цен совпало с окончанием строительного сезона. Так, по итогам года дешевле стал кирпич (-6 %). Но по факту это сезонное снижение цены. На конец 2022 года кирпич Заиграевского завода стоил 16,0 руб./шт., в феврале 223 года - всего 13,5 руб./шт. А в мае вместе с активизацией стройки кирпич резко подорожал до 22,0 руб./шт. (+63 %). В июле производитель снизил цену до 18,0 руб./шт. (-18 %), в октябре – до 16,0 руб./шт., а в декабре – до 15 руб./шт. Таким образом, декабрь к декабрю показал снижение цены на 6%. Но реального снижения цены на этот важный строительный материал не было.

Что подешевело реально

- трубы для систем водоснабжения и канализации стали дешевле на 12% и 38% соответственно;

- кабель – на 32%;

- стеклохолст – на 15 %;

- пенополистирол «Пеноплэкс комфорт» – на 13%;

- светильники светодиодные – на 11%;

- фанера – на 8%;

- линолеум – 6%.

На 1-4 % подешевели некоторые кровельные рулонные материалы. В то же время, некоторые из этих данных тоже показывают сезонные акции торговых сетей, когда они проводят распродажи остатков и товаров с ограниченным сроком годности. Даже без особых расчетов видно, что повышение цен превышало уровень их понижения.

Какие прогнозы по ценам на 2024 год

Рост цен на любую продукцию связан с различными факторами – тут и санкционная нагрузка, и колебания курса рубля, и рост цен на топливо и энергоносители, и логистика, и многое другое. Как показывает жизненный опыт, то, что уже подорожало, возможно, «откатится» в цене, но незначительно и уж точно не до уровня, предшествующего скачкам.

Но кто предупреждён, тот вооружён. Эксперты Национального объединения строителей, представители крупных оптово-розничных сетей и владельцы строительных компаний в своих аналитических прогнозах в один голос твердят о повышении цен в 2024 году. В среднем ожидают прибавку до 20% на общестроительные материалы. К маю рост цены на разные строительные материалы составит от 3% до 10%, возможны скачки на металл, дерево.

И вряд ли эксперты ошибаются.

Чтобы как-то нивелировать весеннее повышение цен, рекомендуется делать зимние закупки, тем более что многие поставщики предоставляют услуги по хранению приобретенных стройматериалов до весны. В этих случаях по зимним ценам закупают: газобетон, пиломатериалы, кровельные материалы, железобетонные изделия и т. д.