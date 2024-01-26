В Туве приступили к созданию особой экономической зоны

ОЭЗ хотят разместить в непосредственной близости от пункта пропуска «Хандагайты»



В ноябре 2023 года министерство экономического развития Республики Тыва подало заявку в федеральное Минэкономразвитие на создание в республике особой экономической зоны. Вчера, 25 января, в Туве состоялось рабочее совещание по устранению замечаний и изучению предложений, которые поступили по итогам рассмотрения проекта в федеральном ведомстве. Обсуждались вопросы инженерно-технического обеспечения, логистики ОЭЗ и нюансы в оформлении землеустроительных и имущественных документов особенной территории.



Министр экономического развития и промышленности Айдыс Сат доложил, что ведомством разрабатывается технико-экономическое обоснование на строительство инженерной инфраструктуры ОЭЗ. В первоочередном порядке рассматривается вопрос электрификации логистического центра зоны. Министерство ведёт переговоры с энергетиками о возможностях строительства и установки соответствующего оборудования и технического присоединения энергообъектов центра.



Параллельно ведётся работа по оформлению разрешительных документов на земельный участок, где будет располагаться логистический центр. Рассматриваемые земли находятся на территории Овюрского района.



Было отмечено, что процедуру оформления сопутствующих документов необходимо проводить с учётом требований пограничного режима и таможенного законодательства, поскольку льготная зона будет находиться в непосредственной близости от государственной границы.



Напомним, что особую экономическую зону предполагают разместить в непосредственной близости от пункта пропуска «Хандагайты», где сейчас идёт реконструкция для придания ему статуса международного. Так, сейчас завершается строительство грузового терминала. Ожидается, что с переводом статуса пункта количество автомашин, пересекающих границу, увеличится в разы, также, как и объёмы грузопотока. Пропускная способность пункта сейчас не менее 560 физлиц в день.



- В этой связи встаёт вопрос готовности транспортной инфраструктуры региона к такому количеству грузового транспорта. Логистика предполагает использование автодороги регионального значения «Абаза – Ак-Довурак», которая сейчас не отвечает требованиям возрастающего грузопотока, - сообщает официальный портал Республики Тыва.



В Туве уже поручили определить источники финансирования для приведения этой автомобильной дороги в нормативное состояние. Дорога является важной частью трансграничного коридора из России в Монголию и далее в Китай через территорию республики.



