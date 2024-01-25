Они появятся в Забайкалье, Якутии и других регионах
В рамках деловой программы Дня Дальнего Востока и Арктики на выставке «Россия» (6+) на ВДНХ подписано соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционной программы «Аммиак-Восток» по созданию на Дальнем Востоке производственно-распределительных центров (ПРЦ) специальной химии, минеральных удобрений, в том числе аммиачной селитры мощность от 30 до 100 тыс. тонн в год. Это также позволит реализовать потенциал развития водородной энергетики на территориях Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
- Малотоннажные современные химические производства будут созданы на инвестплощадках Якутии, Амурской области, Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях. Пилотный проект начнётся в Якутии, первую продукцию планируется выпустить в 2027-2028 годах. Это будут современные экологически безопасные предприятия, разработанные преимущественно на отечественных технологиях и оборудовании. Программа предусматривает инвестиции около 40 млрд рублей, будет создано до 500 рабочих мест, - рассказал генеральный директор АО «Нитро-Механика» Дмитрий Осадченко.
Как отметил генеральный директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев, для реализации масштабного проекта потребуются природный газ, электроэнергия, вода, а также земельные участки.
- Режим территорий опережающего развития (ТОР) позволит обеспечить инвестора инфраструктурой и землёй, а также предоставить возможность пользоваться значительными налоговыми льготами и административными преференциями, - добавил Николай Запрягаев.
В ДФО создадут сеть центров по выпуску и хранению химии и удобрений
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