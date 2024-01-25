Авиакомпания «Аврора» подписала соглашение о поставках самолётов ТВРС-44 «Ладога»

Она получит их после «Байкалов»

Авиакомпания «Аврора» и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в рамках еждународной выставки-форума «Россия» подписали соглашение о намерениях в отношении поставки самолётов ТВРС-44 «Ладога». Их приобретут в целях повышения транспортной доступности в Дальневосточном федеральном округе, реализации комплексной программы развития авиационной отрасли РФ до 2030 года и с учётом перечня поручений по итогам Восточного экономического форума 2023 года, утвержденного президентом России. Об том сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Стороны договорились согласовать существенные условия поставки воздушных судов ТВРС-44, в том числе определить комплектацию самолётов, состав оборудования, гарантийные обязательства и пакет услуг послепродажного обслуживания. «Аврора» намерена заключить договор на поставку пятнадцати самолётов «Ладога» с привлечением Государственной транспортной лизинговой компании. Самолёты будут использоваться для выполнения социально значимых перевозок и авиационных работ в Дальневосточном федеральном округе. Подписи под документом поставили генеральный директор «Авроры» Константин Сухоребрик и гендиректор УЗГА Сергей Фёдоров.

ТВРС-44 «Ладога» - перспективный двухдвигательный турбовинтовой региональный самолёт, рассчитанный на перевозку до 44 пассажиров. «Ладога» создаётся Уральским заводом гражданской авиации по заказу минпромторга РФ на замену устаревшего парка советских самолетов Ан-24/26 и Як-40. Воздушное судно сможет выполнять полеты при экстремальных температурах и в самых сложных природно-климатических условиях. Самолёт сможет взлетать и с асфальтовых, бетонных аэродромов, и с грунтовых, снежных полос. ТВРС-44 будет отличаться низким уровнем шума и высоким уровнем комфорта.

«Аврора» также ждёт поставку в 2026-2030 годах 95 лёгких самолётов «Байкал» на замену Ан-2. Они тоже разработаны УЗГА. Как сообщал «Байкал-Daily», ведётся строительство завода в Комсомольске-на-Амуре. 5 самолётов будут летать по Бурятии.

- Авиационные перевозки в условиях Дальнего Востока России предъявляют повышенные требования к техническим и экономическим характеристикам воздушных судов, - отметил Константин Сухоребрик. - Поставка самолётов нового типа ТВРС-44 «Ладога», по ожиданиям авиаторов, должна позволить заменить устаревший, но нетребовательный к наземной инфраструктуре флот, расширить действующую на Дальнем Востоке маршрутную сеть за счет лучшего охвата небольших и труднодоступных населенных пунктов, повысить качество авиационных услуг и в итоге нарастить пассажиропоток.

Авиакомпания «Аврора» образована в 2013 году и является крупнейшим и динамично развивающимся авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. Парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 19 самолётов: восемь среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6.