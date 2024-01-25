В Бурятии построят современный таможенно-логистический терминал

Он обеспечит работой 100 человек

В Москве в ходе работы Дня Дальнего Востока и Арктики на выставке-форуме «Россия» заключено соглашение о строительстве таможенно-логистического терминала (ТЛТ) в посёлке Наушки. Документ подписали генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев, глава Бурятии Алексей Цыденов и директор ООО «Таможенно-логистический терминал «Байкал Транзит» Николай Кушнир.

Компания «ТЛТ «Байкал Транзит» планирует построить новый терминал вблизи железнодорожной станции Наушки Восточно-Сибирской железной дороги. Станция находится в 900 км от станции Эрлянь КНР, путь к которой проходит через территорию Монголии. Работа нового ТЛТ будет нацелена на оказание услуг по оформлению импортно-экспортных грузов участников внешнеэкономической деятельности.

- Ввод новых логистических мощностей, развитие таможенных услуг в ДФО - одна из приоритетных задач, - сказал гендиректор КРДВ Николай Запрягаев. - Проект внесёт вклад в развитие логистического кластера в регионе, позволит формировать здесь новые транспортно-логистические схемы, повысит привлекательность территории для инвесторов и даст им новые возможности для выхода на рынки наших стратегически важных зарубежных партнеров.

По его словам, общий объём капитальных вложений в проект составит 360 млн рублей. Это позволит трудоустроить 100 жителей Бурятии: новому комплексу потребуются крановщики, водители электрокаров, машинисты тепловоза, кладовщики, другие специалисты в сфере логистики. КРДВ окажет инвестору комплексную поддержку.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что строительство терминала в Наушках - это увеличение товарооборота, в первую очередь, по направлению Россия-Монголия.

- Терминал будет железнодорожно-автомобильный. Там же будет перевалка груза с одного вида транспорта на другой, - отметил Цыденов. - Проект будет реализовываться в 2 этапа. Отрадно, что инвестор - не со стороны, а наш, местный. Вообще, любой инвестиционный проект - это развитие республики.

Директор компании «ТЛТ «Байкал Транзит» Николай Кушнир заявил:

- После реконструкции и запуска терминала «Байкал Транзит» участники внешнеэкономической деятельности смогут получать качественные и оперативные услуги по оформлению таможенных грузов. На площадке «Байкал Транзита» будут размещены таможенный терминал, службы Россельхознадзора и Роспотребнадзора, служба фитосанитаров, таможенный пост пункт пропуска «Наушки», склады временного хранения закрытого и открытого типа, нефтебаза объёмом 76 тысяч тонн и склады нефтепродуктов, контейнерная площадка площадью 10 га, зона таможенного досмотра лесо- и пиломатериалов.

По словам Цыденова, в терминале в Наушках будет работать собственная новая погрузо-разгрузочная техника. Собственные подъездные железнодорожные тупики и отдельная ветка позволят разгрузить пути общего пользования в районе станции.

Как сообщает пресс-служба КРДВ, реализация проекта позволит оптимизировать международный товарооборот при ввозе товаров в Россию и вывозе товаров из России.