Иркутская область начнёт производить изделия из кашемира

Экономика, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Трикотажная фабрика сотрудничает с компаниями из Монголии и Белоруссии



Трикотажная фабрика открылась в Иркутске 23 января. Это совместный проект по переработке шерсти и изготовлению изделий из кашемира в рамках взаимодействия компаний Иркутска, Монголии и Республики Беларусь. С работой предприятия ознакомился губернатор области Игорь Кобзев.



– Этот проект имеет международное значение: по одному виду сырья оно будет работать с Республикой Беларусь, по другому направлению – изделиям из кашемира – с Монголией. В свою очередь правительство региона окажет необходимые меры поддержки, есть необходимость проработать вопрос обеспечения отрасли профессиональными кадрами, – заявил губернатор.



Вопрос создания на территории Иркутской области производства по переработке шерсти и изготовлению изделий из неё прорабатывался во время визитов властей региона в Республику Беларусь и Монголию. Так, в октябре 2023 года область приняла участие в 25-м заседании межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а её представители посетили производства по изготовлению изделий из кашемира и шерсти.



В рамках Восточного экономического форума корпорация развития Иркутской области заключила меморандум о сотрудничестве с монгольской компанией «Блю Скай Кашемир», которая входит в тройку крупнейших предприятий Монголии. С белорусской стороны участие в проекте принимает ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика», она поставляет на новое производство пряжу с содержанием шерсти. Уже к 2025 году предприятие планирует выйти на производство до трёх тысяч единиц свитеров и кардиганов и свыше 3,5 тысячи аксессуаров ежегодно. К 2028 году запланирован выход на полную мощность. Уже приобретено четыре единицы плосковязального оборудования и кеттельная машина, которые позволяют изготавливать конечную продукцию, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



– Министерством экономического развития и промышленности региона проделана работа по предоставлению меры государственной поддержки фонда развития промышленности. Компания планирует дополнительно приобрести ещё пять единиц оборудования на сумму более 6,5 млн рублей. На сегодняшний день идёт подготовка документов для получения поддержки, – рассказала министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун.



