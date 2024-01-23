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Для ДФО с января начнут готовить инженеров-экологов нового поколения

Для ДФО с января начнут готовить инженеров-экологов нового поколения
Экономика,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Курс разработан для студентов российских вузов

На Дальнем Востоке запускают образовательный проект «Зелёные кадры в горной отрасли» в рамках программы «Приоритет 2030. Дальний Восток». Курс дополнительного образования разработан для студентов российских вузов в целях подготовки нового поколения квалифицированных специалистов –инженеров-экологов для горнопромышленной, энергетической и строительной отраслей. Проект реализуется в рамках консорциума «Лидеры горного образования», сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Новая программа состоит из нескольких модулей. Среди них «Горное предприятие как источник воздействия на окружающую среду», «Экология на этапах инвестиций в проект по отработке месторождения», «Документарное сопровождение действующего предприятия», и другие. Модуль «Международные практики» посвящён экологической повестке на горном предприятии как составляющей ESG–принципов. Студенты познакомятся с международными стандартами и особенностями экологического аудита в этой области. Главными темами модуля «Экологические риски» станут рациональное природопользование, изучение практики проверки предприятий, и противодействие «экологическому экстремизму».

- Запрос на создание программы с акцентом на экологических аспектах добывающей промышленности сформулировали члены консорциума «Лидеры горного образования - Дальний Восток». В числе его участников передовые вузы по подготовке инженеров горного профиля. Это Забайкальский государственный университет (ЗабГУ), Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ), Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), Владивостокский государственный университет (ВВГУ), Северо-Восточный государственный университет. (СВГУ), - рассказал исполнительный директор «Корпорации развития Дальнего Востока» (КРДВ) по социальному развитию Гасан Гасанбалаев. - Занятия начнутся в конце января 2024 года, набор участников проекта ещё продолжается».

Сопровождать участников программы будет центр оценки и развития компетенций ЗабГУ. По словам руководителя центра Ирины Казарян, главная цель обучения - в приобретении слушателями не только теоретической информации, но и практических навыков по разработке проектной природоохранной документации для горнодобывающих предприятий, в области экспертных решений в сфере экологии и инженерных изысканий, а также включение студентов в процесс научных разработок и исследований.

- Проект реализуется на базе «Горной академии» ЗабГУ и направлен на повышение качества подготовки инженеров. Нам важно, чтобы студенты получили практические знания в области экологии с учётом специфики горнодобывающей промышленности. Специалисты с такими компетенциями сегодня очень нужны добывающим компаниям Дальнего Востока, - комментирует Ирина Казарян.

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