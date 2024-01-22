По темпам роста показателей уровня жизни Бурятия опережает значения в среднем по России и по ДФО

Заявляется, что реальная зарплата выросла на 8,7%

О результатах развития региона за 2023 год рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании, прошедшем в Москве под руководством полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева

Официальный телеграм-канал полпреда выделил основные показатели развития Бурятии по итогам 2023 года:

- заработная плата увеличилась на 14,8% в номинальном и на 8,7% в реальном выражении (данные за 10 месяцев 2023 г.);

- республика заняла 9 место в России по внедрению Регионального инвестиционного стандарта;

- поддержка оказывается бизнесу, в частности, три инвестпроекта получили статус «приоритетный»;

- ведётся работа с 17 резидентами территории опережающего развития;

- растёт количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых (63,4 тыс. в 2023 г.).

Республика на втором месте в ДФО и на четвёртом месте по России по темпам прироста самозанятых. В сфере малого и среднего предпринимательства работает более 100 тысяч человек, сообщил Алексей Цыденов.

Как ранее сообщал «Байкал-Daily», Бурятия находится на пятом месте в России по общему количеству самозанятых.