В Иркутской области построят 9 посадочных площадок для беспилотников

Экономика, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В регионе разрабатывают концепцию развития беспилотных авиационных систем



Разработку концепции развития беспилотников в Иркутской области обсудили на первом заседании региональной рабочей группы по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Разработка концепции развития БАС ведётся в рамках стартовавшего 1 января 2024 года национального проекта «Беспилотные авиационные системы».



Так, в регионе планируется создание ситуационного центра мониторинга и управления полётами БАС для координации использования воздушного пространства в границах региона. В задачи центра войдёт приём и согласование заявок на полёт, мониторинг полётов и идентификация БАС, выявление нарушений согласованных условий полётов и отправка управляющих команд для БАС, формирование статистики и аналитики. Эту работу будут совместно выполнять министерство транспорта и дорожного хозяйства и министерство цифрового развития и связи региона.



— Иркутская область активно включается в новый нацпроект, у нас немало направлений, где можно использовать беспилотники. Это в первую очередь обеспечение лесопожарного мониторинга и предупреждения лесных пожаров, доставка грузов в труднодоступные районы области, нужды промышленности и другие, — рассказал первый заместитель губернатора Роман Колесов.



С 2025 года Иркутская область примет участие в федеральном проекте «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем». Мероприятия данного проекта на территории региона реализуются министерством транспорта и дорожного хозяйства. В рамках проекта с 2025 по 2030 годы планируется построить девять посадочных площадок для беспилотников. Сейчас прорабатывается вопрос определения наиболее подходящих мест под такие площадки на территории области.



Также для работы с беспилотниками потребуется разработка и реализация образовательных программ для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов, необходимых для разработки и изготовления БАС. Для этой цели министерством образования рассматривается создание в регионе кадрового центра БАС. Кроме того, министерством прорабатывается вопрос создания лётно-испытательного полигона для беспилотных авиационных систем на базе Иркутского филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации».



— Иркутская область выиграла конкурсный отбор на предоставление в 2024 году субсидии из федерального бюджета на оснащение центра практической подготовки на базе Ангарского индустриального техникума и специализированных кружков на базе 17 общеобразовательных организаций, где ребята буду изучать создание и эксплуатацию беспилотников. Это делается в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», входящего в нацпроект по БАС, — отметила заместитель министра образования Елена Апанович.



Министерство экономического развития и промышленности области прорабатывает проект создания регионального научно-производственного центра. Его основными функциями будут: мелкосерийное производство, сервисное обслуживание, научно-методическая поддержка разработок, макетирование и прототипирование тех или иных комплектующих.



В рамках реализации федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в целях оснащения лесопожарных формирований министерство лесного комплекса получит федеральное финансирование на покупку беспилотников в 2024, 2025, 2026 годах по 73,5 миллиона рублей на каждый год. Также до региона доведена субвенция из федерального бюджета на оказание услуг по мониторингу с использованием БАС в размере 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



