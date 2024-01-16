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Монголия хочет купить у Бурятии семенной картофель

Монголия хочет купить у Бурятии семенной картофель
Экономика,  Фото:pixabay.com
Часть урожая этого года обещали отправить в Центральный аймак

Монголия планирует покупать в Бурятии семенной картофель. Об этом 15 января заявил губернатор Центрального аймака Монголии Дэмбэрэлийн Мунхбаатар на совещании с ведущими картофелеводами Бурятии в министерстве сельского хозяйства РБ. В работе совещания приняли участие сотрудники управления сельского хозяйства, агрономы и растениеводы Центрального аймака Монголии.

- Нас объединяют не только общие исторические корни, во многом схожи и наши климатические условия. Центральный аймак Монголии обеспечивает 60% производства картофеля в стране. Мы придаём большое значение сельскохозяйственным культурам, например, в аймаке картофель занимает 12-15 тысяч га, но показатели урожайности уже два года падают. Поэтому нам необходим ваш братский совет и рекомендации в этом вопросе, - начал господин Дэмбэрэлийн Мунхбаатар.

По словам губернатора, падение урожайности связано с неблагоприятными погодными условиями, болезнями картофеля и отсутствием сортообновления семян. Поэтому монгольская сторона заинтересована именно в бурятских районированных сортах картофеля, хорошо зарекомендовавших себя в полях бурятских аграриев.

Крупные картофелеводы Бурятии поделились советами по повышению урожайности и рассказали о проверенных сортах «второго хлеба». Некоторые хозяйства готовы выделить семенной картофель монгольским партнёрам. Кроме этого, в Бурятии прошёл первый год испытаний, проводимых совместно с Россельхозцентром. Их цель – испытать сорта и районировать для климата Монголии.

- Мы проработаем этот вопрос с картофелеводами Бурятии, чтобы часть урожая 2024 года семенного картофеля непременно отправилась в Монголию. Также мы рекомендуем присмотреться к разработкам учёных-агрономов Бурятской ГСХА, с прошлого года там заработала лаборатория микроклонального размножения растений, объекты исследования – микроклубни картофеля, свободные от патогенов и болезней, - заявил глава бурятского министерства сельского хозяйства Галсан Дареев.

Помимо, представители монгольской делегации обозначили и другие точки взаимодействия с Бурятией, Центральный аймак Монголии заинтересован в поставках зерновых культур, племенного скота, взаимодействии в области ветеринарии и открытии нового свинокомплекса на территории аймака.
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