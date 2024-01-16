Их откроют в более двух десятках городов России
Центр промышленной медицины планируют создать в Забайкалье в этом году. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, об этом рассказала руководитель федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова агентству ТАСС. Всего такие центры в новом году будут открыты в более чем 20 городах России. На эти цели ФМБА направит рекордное количество средств – свыше двух миллиардов рублей.
Как отмечает Вероника Скворцова, концепция промышленной медицины должна стать базой для развития системы охраны здоровья работников предприятий всей страны. До января 2027 года в России предусмотрено создание 48 инновационных центров промышленной медицины на стратегических предприятиях, в том числе на объектах атомной промышленности.
В Забайкалье хотят создать центр промышленной медицины
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