16 января

15 января

Популярное

В Забайкалье хотят создать центр промышленной медицины

В Забайкалье хотят создать центр промышленной медицины
Экономика,  Фото:pixabay.com
Их откроют в более двух десятках городов России

Центр промышленной медицины планируют создать в Забайкалье в этом году. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, об этом рассказала руководитель федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова агентству ТАСС. Всего такие центры в новом году будут открыты в более чем 20 городах России. На эти цели ФМБА направит рекордное количество средств – свыше двух миллиардов рублей.

Как отмечает Вероника Скворцова, концепция промышленной медицины должна стать базой для развития системы охраны здоровья работников предприятий всей страны. До января 2027 года в России предусмотрено создание 48 инновационных центров промышленной медицины на стратегических предприятиях, в том числе на объектах атомной промышленности.

Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье хотят создать центр промышленной медицины
В Забайкалье хотят создать центр промышленной медицины
Экономика, 16.01.2024
Их откроют в более двух десятках городов России
Монголия хочет купить у Бурятии семенной картофель
Монголия хочет купить у Бурятии семенной картофель
Экономика, 16.01.2024
Часть урожая этого года обещали отправить в Центральный аймак
В Бурятии и Забайкалье хотят использовать отходы ТЭЦ
В Бурятии и Забайкалье хотят использовать отходы ТЭЦ
Экономика, 15.01.2024
Золошлаковые материалы признаны безопасными и могут использоваться вторично в строительстве и рекультивации
В Монголии решили стабилизировать инфляцию
В Монголии решили стабилизировать инфляцию
Экономика, 15.01.2024
По прогнозам это произойдёт в начале следующего года
По ВСЖД в 2023 году перевезли более 12 млн пассажиров
По ВСЖД в 2023 году перевезли более 12 млн пассажиров
Экономика, 15.01.2024

Железная дорога подвела итоги работы

Жители Бурятии становятся бизнесменами благодаря соцконтрактам
Жители Бурятии становятся бизнесменами благодаря соцконтрактам
Экономика, 14.01.2024
Одна из наших землячек начала обучать детей программированию 
В Бурятии насчитали 1700 безработных
В Бурятии насчитали 1700 безработных
Экономика, 14.01.2024
А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике
Более половины жителей ДФО испытывают трудности с деньгами во время поиска работы
Более половины жителей ДФО испытывают трудности с деньгами во время поиска работы
Экономика, 12.01.2024
48% опрошенных сообщили, что им финансовую поддержку оказали члены семьи
Стало известно, каким специалистам из Бурятии готовы платить по 300 с лишним тысяч
Стало известно, каким специалистам из Бурятии готовы платить по 300 с лишним тысяч
Экономика, 12.01.2024
Эксперты обнародовали самые «дорогие» вакансии для жителей республики в ДФО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^