В Бурятии и Забайкалье хотят использовать отходы ТЭЦ

Золошлаковые материалы признаны безопасными и могут использоваться вторично в строительстве и рекультивации



По результатам лабораторных испытаний установлено, что золошлаковый материал, образующийся от ТЭЦ в Улан-Удэ и Чите соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам. Исследования подтвердили экологическую безопасность золошлаковых материалов для вторичного их использования.



- Лабораторные испытания доказали отсутствие токсического воздействия на биологические объекты, для золошлаковых материалов станций Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также Читинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 оформлены подтверждающие сертификаты соответствия, - рассказали специалисты пресс-службы ПАО «ТГК-14».



Сейчас совместно с органами власти регионов прорабатываются вопросы для масштабного использования данного вторсырья в Забайкальском крае и Бурятии.



- Вторичное использование золошлаковых материалов в строительстве является приоритетом государственной политики. На данный момент вступило в действие распоряжение правительства РФ № 1557-р с комплексным планом по повышению объёма утилизации золошлаковых отходов, разрабатываются механизмы государственной поддержки для проектов, в которых будут использоваться такие материалы, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



