По ВСЖД в 2023 году перевезли более 12 млн пассажиров

Железная дорога подвела итоги работы

По сравнению с 2022 годом на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) значительно увеличились показатели по перевозке пассажиров. За прошедшие 12 месяцев перевезено свыше 12 миллионов человек, сообщает пресс-служба дороги. Это на 5,4% больше, чем в 2022 году. Почти на 40% увеличились перевозки пассажиров по Кругобайкальской железной дороге. По ней, как писал «Байкал-Daily», курсировали туристические поезда.

В 2023 году на участках Транссиба и БАМа был сдан в эксплуатацию 41 объект. Модернизация инфраструктуры, в первую очередь, направлена на увеличение пропускной способности и развитие тяжеловесного движения поездов. Такие данные привел начальник ВСЖД Вадим Владимиров на итоговой пресс-конференции по результатам работы в 2023 году.

Помимо модернизации станций и строительства путей, важным элементом этой работы остается развитие энергетического потенциала железной дороги. В прошедшем году завершены работы на 20 тяговых подстанциях.

Высоким остался объём ремонтно-путевых работ на магистрали. В 2023 году уложено почти 350 километров бесстыкового пути.

В прошедшем году ВСЖД успешно справилась с возросшим объемом погрузки. За 12 месяцев на станциях магистрали было погружено более 56 млн тонн различных грузов. В 2023 году на экспорт в восточном направлении перевезено 11,2 млн тонн угля, что на 5,4% больше, чем в 2022 году. Удалось нарастить погрузку нефтепродуктов (+6,4%), строительных грузов (+8,5%), бумаги (+29,3%), химикатов (+8%), цемента (+11,8%), удобрений (+9,8%), зерна (+32,3%).

В 2023 году благотворительную поддержку получили общеобразовательные школы и детские сады населенных пунктов, расположенных на БАМе. Средства направлены на ремонт и обновление материально-технической базы учреждений, строительство спортивных площадок.

- Важной составляющей социальной политики ОАО «РЖД» остается работа по закреплению молодых кадров на отдаленных станциях БАМа, - подчеркнул Вадим Владимиров.

В 2023 году 89 работников ВСЖД, большая часть которых молодые специалисты, улучшили свои жилищные условия по программе ипотечного кредитования РЖД. На эти цели компания выделила 355 млн рублей.

Активно на ВСЖД ведётся строительство технологического жилья для работников магистрали. Сейчас завершается проектирование двух многоквартирных жилых домов на станции Таксимо. Строительство первого из них планируется начать в 2024 году.