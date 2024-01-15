В Улан-Удэ заработает завод по производству рапсового и льняного масел









В посёлке Медведчиково в Улан-Удэ завершено строительство первой очереди производственного комплекса по переработке семян масличных культур. На сегодня в производство инвестировано уже более 200 миллионов рублей. На эти деньги построены склады для хранения сырья, установлено высокотехнологичное оборудование для отжима масла, закуплена вся необходимая техника, облагорожена прилегающая территория.Завод заработает весной. В марте на заводе произведут первую партию рапсового и льняного масел, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.- Идея открытия собственного маслозавода пришла после закрытия границ из-за пандемии COVID-19. Мы уже долгое время занимаемся экспортом продуктов растениеводства за рубеж, преимущественно в Китай. Когда мы уже столкнулись с определёнными проблемами после введения ограничений, решили переквалифицироваться и экспортировать уже готовую продукцию. В Китае пользуется большим спросом рапсовое и льняные масла, а также другие продукты переработки этих масличных культур. Общими усилиями мы планируем создать производство полного цикла – самим выращивать рапс и лен, а также овёс и ячмень, перерабатывать урожай у себя на заводе и продавать на экспорт масло и сопутствующие продукты - жмых и шрот. На первых порах мы панируем использовать также привозное сырье - рассказал один из акционеров предприятия Сергей Овчинников.На полях Мухоршибирского, Джидинского, Бичурского и Тарбагатайского района с этого года начнут выращивать рапс и лен на общей площади 5,5 тыс га. Отмечается, что вся необходимая техника и семена уже закуплены, приобретены и специфические удобрения для этих культур.Производственная мощность первой очереди завода - до 100 тонн сырья в сутки, появится 30 новых рабочих мест. Вторую очередь маслозавода планируют смонтировать и запустить до конца 2024 года. Установят силос и другое оборудование для сушки, очистки и хранения сырья.Предприятие планирует войти в программу «Территория опережающего социально-экономического развития «Бурятия», чтобы воспользоваться дальневосточными преференциями.