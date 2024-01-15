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В Улан-Удэ заработает завод по производству рапсового и льняного масел

В Улан-Удэ заработает завод по производству рапсового и льняного масел
Экономика,  Фото:минсельхозпрод Бурятии
Будет создано производство полного цикла

В посёлке Медведчиково в Улан-Удэ завершено строительство первой очереди производственного комплекса по переработке семян масличных культур. На сегодня в производство инвестировано уже более 200 миллионов рублей. На эти деньги построены склады для хранения сырья, установлено высокотехнологичное оборудование для отжима масла, закуплена вся необходимая техника, облагорожена прилегающая территория.

Завод заработает весной. В марте на заводе произведут первую партию рапсового и льняного масел, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

- Идея открытия собственного маслозавода пришла после закрытия границ из-за пандемии COVID-19. Мы уже долгое время занимаемся экспортом продуктов растениеводства за рубеж, преимущественно в Китай. Когда мы уже столкнулись с определёнными проблемами после введения ограничений, решили переквалифицироваться и экспортировать уже готовую продукцию. В Китае пользуется большим спросом рапсовое и льняные масла, а также другие продукты переработки этих масличных культур. Общими усилиями мы планируем создать производство полного цикла – самим выращивать рапс и лен, а также овёс и ячмень, перерабатывать урожай у себя на заводе и продавать на экспорт масло и сопутствующие продукты - жмых и шрот. На первых порах мы панируем использовать также привозное сырье - рассказал один из акционеров предприятия Сергей Овчинников.


На полях Мухоршибирского, Джидинского, Бичурского и Тарбагатайского района с этого года начнут выращивать рапс и лен на общей площади 5,5 тыс га. Отмечается, что вся необходимая техника и семена уже закуплены, приобретены и специфические удобрения для этих культур.

Производственная мощность первой очереди завода - до 100 тонн сырья в сутки, появится 30 новых рабочих мест. Вторую очередь маслозавода планируют смонтировать и запустить до конца 2024 года. Установят силос и другое оборудование для сушки, очистки и хранения сырья.

Предприятие планирует войти в программу «Территория опережающего социально-экономического развития «Бурятия», чтобы воспользоваться дальневосточными преференциями.

маслоделие инвестиционные проекты

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