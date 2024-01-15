Их будут собирать в Хабаровском крае
На территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» в Комсомольске-на-Амуре приступили к строительству здания завода в рамках создания в регионе комплексного центра производства многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал». Готовая инфраструктура будет передана резиденту в льготную аренду для организации производства воздушных судов.
- Подрядная организация завершает расчистку строительной площадки, идут работы по организации разворотной площадки и подъездной автодороги, устройству постоянного ограждения и временного электроснабжения. На объекте заняты 25 единиц спецтехники. В полном объёме строительно-монтажные работы по строительству производственного корпуса для сборки самолётов ЛМС «Байкал» планируется выполнить в июне 2025 года. При этом КРДВ принимает меры по сокращению установленных сроков строительства, например, с начала 2024 года строительные работы выполняются в круглосуточном режиме, - заявил директор департамента строительства «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Дмитрий Белоусов.
Производство многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал» на созданных мощностях наладит резидент ТОР «Хабаровск». Инвестор по соглашению с КРДВ вложит в запуск нового предприятия 500 млн рублей и создаст 80 рабочих мест.
- По соглашениям с КРДВ на ТОР «Хабаровск» инвестиционные проекты реализует 102 резидента, бизнес фактически вложил в экономику региона 178,4 млрд рублей и создал более 6,6 тыс. рабочих мест, - сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Начато строительство завода по производству самолётов «Байкал»
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