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В Бурятии насчитали 1700 безработных

В Бурятии насчитали 1700 безработных
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике

В октябре 2023-го в Бурятии насчитывалось 452 500 человек трудоспособного возраста – от 15 лет и старше. Это 46,4% от общей численности населения РБ, рассказали в Бурятстате.

Большинство жителей республики – 430 800 – работали в сфере экономики. А 21 700 наших земляков на тот момент не имели занятия, но активно его искали.

Уровень занятости оценили в 57%, безработицы – в 4,8%, а общей безработицы (без учёта учащихся, студентов-очников и пенсионеров) – в 4,1%.

- В государственных учреждениях службы занятости к концу ноября на учёте состояли 2100 человек, не занятых трудовой деятельностью, и из них 1700 имели статус безработных, – заключили в ведомстве.
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