Более половины жителей ДФО испытывают трудности с деньгами во время поиска работы

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

48% опрошенных сообщили, что им финансовую поддержку оказали члены семьи



С финансовыми трудностями во время смены работы в той или иной степени сталкиваются 68% опрошенных жителей Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщила служба исследований hh.ru, которая провела опрос среди трудоустроенных соискателей с Дальнего Востока



Так, 36% опрошенных ответили, что у них «Появились некоторые трудности с деньгами, но пока я с ними справляюсь». Это характерно для представителей сфер туризма (47% опрошенных из этой сферы выбрали такой вариант), розничной торговли (44%) и для продажников (43%).



22% опрошенных дальневосточников отметили, что у них возникли серьёзные финансовые трудности. Также ответили сотрудники из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (31%), «Административный персонал» и «Наука и образование» (по 29%) и «Транспорт, логистика, перевозки», «Безопасность» и «Медицина, фармацевтика» (по 27%). Еще 9% поделились, что у них возникли небольшие сложности, но они практически незаметны.



32% рассказали, что у них вовсе не возникло никаких финансовых трудностей во время поиска работы. При этом из них 55% респондентов рассказали, что им удалось избежать финансовых трудностей после увольнения благодаря личным накоплениям. Финансовую подушку чаше всего копят представители строительной сферы (65%), юристы и работающие в сфере информационных технологий (по 63% в каждой), административный персонал и логисты (по 61% в каждой).



48% сообщили, что им финансовую поддержку оказали члены семьи. К близким чаще других обращаются представители сферы закупок (50%), юристы и HR-специалисты (по 39%), финансисты (28%). И лишь 7% опрошенных жителей Дальнего Востока бывший работодатель выплатил достойную компенсацию, а 9% пока подрабатывают на фрилансе.



Позволить себе искать работу до трёх месяцев, не испытывая финансовых трудностей, могут 32% опрошенных дальневосточников. С точки зрения профсфер так чаще других отвечали HR-специалисты и люди, занятые в сфере инвестиций (по 28% в каждой), производственники (26%) и юристы (24%). Еще 25% дальневосточников рассказали, что могут находиться в поиске трудоустройства месяц, 6% - до шести месяцев и 11% - до одного года.



На серьёзное сокращение расходов в период поиска работы пошли 57% опрошенных жителей Дальнего Востока. Эта стратегия характерна для работников сферы закупок (55%), а также для административного персонала (54%) и сотрудников производственной сферы (52%).



Стали обращать внимание на цены и отложили дорогостоящие покупки 17% респондентов. Так чаще других поступают сотрудники, занятые в продажах (26%), в сфере закупок, финансов и бухгалтерии, маркетинга, туризма (по 24% в каждой) и информационных технологий (23%).



Урезали расходы на повседневные нужды 21% дальневосточных участников опроса. Так поступают HR-специалисты (33%), сотрудники сферы туризма (32%), юристы и сотрудники из розничной торговли (по 26% в каждой).



