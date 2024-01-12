Стало известно, каким специалистам из Бурятии готовы платить по 300 с лишним тысяч





Представители платформы HeadHunter изучили более трёх тысяч вакансий, размещённых в Бурятии, и составили самых «дорогих» и интересных. Всего на Дальнем Востоке насчитывается 30 тысяч предложений от работодателей, и 41% – с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.



Больше всего таковых (14%) – в Якутии, в отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование». На втором месте – добывающая отрасль (12% предложений за последнее время). На третьем – металлургия (6%).



Самое большое жалованье – от 360 тысяч рублей – предлагают начальнику фабрики. Это работа вахтовым методом в посёлке на границе с республикой Саха. Также в списке – руководитель отдела продаж с зарплатой от 300 тысяч рублей и слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции (240 тысяч).



