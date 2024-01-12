В Бурятии вновь зафиксирована естественная убыль населения



В Бурятстате рассказали, как в республике обстоит ситуация с рождаемостью и смертностью. По данным на 1 ноября, в Бурятии насчитывалось 972 700 человек. Численность населения с начала 2023 года к тому моменту сократилась на 0,2% (1900)



А за 10 месяцев – с января по октябрь – в регионе стало меньше как родившихся (в 19 муниципальных образованиях), так и умерших (в 15-ти). Число ушедших из жизни превысило число новорождённых на 863. Естественная убыль населения составила 1,1 на 1000 человек.



Естественный прирост наблюдался в четырёх районах – Окинском, Иволгинском, Тарбагатайском и Кижингинском, а также в Улан-Удэ. Наибольшая естественная убыль – в Кабанском, Кяхтинском и Прибайкальском, а также в Северобайкальске.



Всего в Бурятии за это время умерло 33 ребёнка в возрасте до года. Женились жители республики реже чаще, чем расходились – на 1000 новых союзов пришлось 946 разводов.

