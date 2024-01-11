По производству мяса республика вторая в округе
Федеральная служба государственной статистики подвела итоги по растениеводству за 2023 год. Как рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, у республики три исторических рекорда по урожайности: по зерновым культурам - 20,7 ц/га, по картофелю - 150,0 ц/га, урожайность овощей открытого грунта - 314,1 ц/га.
Также Бурятия заняла 1-е место в Дальневосточном федеральном округе и 7-е место в России по темпам роста производства мяса. По производству мяса, включая говядину, баранину и свинину, республика на 2-м месте в ДФО.
- У нас реализуются различные программы по поддержке и развитию сельского хозяйства. Но в первую очередь, спасибо нашим труженикам села, фермерам, сельхозпроизводителям за труд и за стремление к результату, - заявил Алексей Цыденов.
Бурятия вышла на 1-е место в ДФО по темпам роста производства мяса
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