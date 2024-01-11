11 января

10 января

Популярное

Бурятия вышла на 1-е место в ДФО по темпам роста производства мяса

Бурятия вышла на 1-е место в ДФО по темпам роста производства мяса
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
По производству мяса республика вторая в округе

Федеральная служба государственной статистики подвела итоги по растениеводству за 2023 год. Как рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, у республики три исторических рекорда по урожайности: по зерновым культурам - 20,7 ц/га, по картофелю - 150,0 ц/га, урожайность овощей открытого грунта - 314,1 ц/га.

Также Бурятия заняла 1-е место в Дальневосточном федеральном округе и 7-е место в России по темпам роста производства мяса. По производству мяса, включая говядину, баранину и свинину, республика на 2-м месте в ДФО.

- У нас реализуются различные программы по поддержке и развитию сельского хозяйства. Но в первую очередь, спасибо нашим труженикам села, фермерам, сельхозпроизводителям за труд и за стремление к результату, - заявил Алексей Цыденов.
Бурятия сельское хозяйство мясо ДФО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия вышла на 1-е место в ДФО по темпам роста производства мяса
Бурятия вышла на 1-е место в ДФО по темпам роста производства мяса
Экономика, 11.01.2024
По производству мяса республика вторая в округе
В Туве начали собирать дроны
В Туве начали собирать дроны
Экономика, 09.01.2024
В дальнейшем в республике будут наращивать выпуск БПЛА
В Бурятии рухнуло промышленное производство
В Бурятии рухнуло промышленное производство
Экономика, 03.01.2024
За месяц оно снизилось почти на 27%
В Монголии ощутимо сократилось поголовье скота
В Монголии ощутимо сократилось поголовье скота
Экономика, 02.01.2024
Озвучены предварительные результаты переписи скота
Выбран застройщик для строительства «Дальневосточного квартала» в Чите
Выбран застройщик для строительства «Дальневосточного квартала» в Чите
Экономика, 02.01.2024
Ввод первой очереди должен состояться не позднее декабря 2026 года
Доходы населения в Бурятии перевалили за 380 миллиардов
Доходы населения в Бурятии перевалили за 380 миллиардов
Экономика, 28.12.2023
Стало известно, где берут и на что тратят деньги жители республики
Монголия полностью освободилась от внешнего долга
Монголия полностью освободилась от внешнего долга
Экономика, 27.12.2023
Страна вышла из 12-летнего долгового цикла
Стало известно, кто в Бурятии может зарабатывать по сто с лишним тысяч в месяц
Стало известно, кто в Бурятии может зарабатывать по сто с лишним тысяч в месяц
Экономика, 27.12.2023
В республике назвали самых высокооплачиваемых специалистов уходящего года
В Бурятии увеличили размер прожиточного минимума
В Бурятии увеличили размер прожиточного минимума
Экономика, 26.12.2023
Постановление подписал глава республики
В Бурятии планируют открыть центр компетенций в сфере туризма
В Бурятии планируют открыть центр компетенций в сфере туризма
Экономика, 26.12.2023
Он появится на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса
В Бурятии назвали самых востребованных специалистов уходящего года
В Бурятии назвали самых востребованных специалистов уходящего года
Экономика, 26.12.2023
Они пользуются огромным спросом на рынке труда
В Бурятии утвердили повышение зарплат бюджетникам
В Бурятии утвердили повышение зарплат бюджетникам
Экономика, 25.12.2023
Об этом сообщил глава Алексей Цыденов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^