В Бурятии с лесниками рассчитались только после вмешательства прокуратуры

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Долг составил 420 тысяч рублей



В Баргузинском районе Бурятии 32 работникам лесхоза не выплатили вовремя зарплату за октябрь 2023 года. Как было установлено в ходе прокурорской проверки, общая сумма долга составила 420 тысяч рублей.



Только после прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате погасили. Также работникам произвели перерасчёт за каждый день просрочки выплаты.



Руководитель автономного учреждения привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, ему назначено предупреждение.

