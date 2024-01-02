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Выбран застройщик для строительства «Дальневосточного квартала» в Чите

Выбран застройщик для строительства «Дальневосточного квартала» в Чите
Экономика,  Фото:pixabay.com
Ввод первой очереди должен состояться не позднее декабря 2026 года

Подведены результаты конкурса на определение застройщика, который будет участвовать в реализации программы «Дальневосточный квартал» в городе Чите. Участники наблюдательного совета территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» приняли решение о заключении соглашения с компанией «Специализированный застройщик «Проект-С-47», входящей в структуру группы «Самолёт».

На строительство «Дальневосточного квартала» в городе Чите Забайкальского края претендовали четыре компании. Одним из требований, предъявляемых к участникам, было наличие соответствующего опыта и строительство многоквартирных домов за последние пять лет площадью не менее 238 тыс. кв. метров. Основным критерием по выбору застройщика явился тот объём, который он предложил региону для выкупа по цене министерства строительства России для дальнейшего предоставления под социальные нужды. Инвестиции в проект составят 27,2 млрд рублей.

Под комплексную жилую застройку в черте Читы выделены более 36,7 га. До 2033 года здесь будет поэтапно возведено 238 тыс. кв. м жилья, где смогут разместиться около 8 тыс. человек. Не менее 44 тыс. кв. м от общей площади квартир застройщик предоставит к выкупу для социальных нужд. Ввод в эксплуатацию первой очереди строительства в объёме не менее 27 тыс. кв. метров должен состояться не позднее декабря 2026 года.

Первые этажи жилых домов займут коммерческие помещения: магазины, кафе, аптеки и объекты бытового обслуживания. Комплексная застройка также должна включать социальную инфраструктуру, в том числе два детских сада на более чем 600 человек и школу на 1100 учеников. Дополнительно застройщик разработает проект благоустройства набережной и озеленения территории.

Напомним, в рамках программы «Дальневосточный квартал» также проведены конкурсы и отобраны победители и заключены соглашения в городах Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, Хабаровск и Корсаков с совокупным объёмом строительства 1,8 миллионов квадратных метров комфортного жилья с созданием комфортной городской среды, при этом 1,2 млн. кв. метра жилья для социальных нужд. Ещё одно соглашение заключено в рамках объединения механизмов «Дальневосточного квартала» и комплексного развития территории в городе Улан-Удэ Республики Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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