Монголия полностью освободилась от внешнего долга

Страна вышла из 12-летнего долгового цикла



25 декабря премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ выступил с обращением к иностранным и отечественным инвесторам. В своём обращении он заявил, что в преддверии нового года, Монголии удалось полностью освободиться от внешнего долга. Страна погасила задолженность по облигациям «Самурай» на сумму 30 миллиардов тугриков (200 миллионов долларов США) за счёт собственных средств.



Ранее, 23 октября, Монголия полностью погасила задолженность по облигациям «Евро» банка развития в размере 500 миллионов долларов США из собственных источников. Также на недавнем заседании кабинета министров обсуждалось предложение о комплексной правовой реформе, направленной на преобразование банка развития в классический экспортно-импортный банк с целью повышения уровня управления и эффективности банка до международных стандартов. Предложение было внесено в Великий государственный Хурал Монголии.



- У нас было только два выбора: признать дефолт по внешнему долгу и войти в программу Международного валютного фонда или мобилизовать собственные ресурсы посредством радикальных реформ. Благодаря антикоррупционным мерам, принятым банком развития и компанией «Эрдэнэс Тавантолгой», нам, монголам, удалось выйти из затяжного долгового цикла, который длился 12 лет», - заявил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.



По информации новостного агентства «Монцамэ», всего правительство Монголии потратило 13,3 трлн тугриков на погашение 1,5 млрд долларов США по облигациям «Чингис», 500 млн долларов США по облигациям «Мазаалай», 800 млн долларов США по облигациям «Гэрэгэ», 430 млн долларов США по облигациям «Хуралдай», 500 млн долларов США по облигациям «Евро», 200 млн долларов США по облигациям «Самурай» и других обязательств. На пике пандемии рост экономики Монголии составлял 4,7%. Однако в 2023 году рост экономики составил 6,8%, а валовой внутренний продукт увеличился с 36,7 трлн до 63,3 трлн тугриков. В результате положительного роста экономики ВВП на душу населения достиг 5220 долларов США.



- В конце года впервые бюджет и платёжный баланс Монголии демонстрируют положительную динамику. Сегодня валютные резервы достигли 4,5 млрд долларов США. Мы рады сообщить инвесторам и частному сектору, что, несмотря на сегодняшние выплаты по облигациям, валютные резервы сохраняются на целевом уровне. Если правительство Монголии продолжит политику открытости и прозрачности экономики, валютные резервы могут достичь 10 миллиардов долларов США, - добавил в завершении обращения премьер-министр Монголии.



