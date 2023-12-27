В Улан-Удэ ударными темпами дорожают квартиры в новостройках



Представители портала «Мир квартир» изучили стоимость квадратного метра и самого жилья на первичном рынке следом за Представители портала «Мир квартир» изучили стоимость квадратного метра и самого жилья на первичном рынке следом за вторичным . Они проанализировали цены – правда, без учёта элитного сегмента – в 70 крупнейших городах страны, где проживает более 300 тысяч человек.



За год «квадрат» в новых домах в среднем по стране подорожал на 16,2% – до 127 тысяч 491 рубля, а квартиры – на 16,5%, до 6 миллионов 824 тысяч.



В Улан-Удэ за квадратный метр в новостройках просят 113 991 рубль (+24,5% за год и +9,7% – в четвёртом квартале 2023-го), за апартаменты – 6 миллионов 222 тысячи (+31,6% и +13,4% соответственно). В соседней Чите придётся выложить уже 144 223 рубля и 7 миллионов 280 тысяч, в Иркутске – 152 297 рублей и 8 миллионов 43 тысячи.



Возглавили рейтинг Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Подмосковье, Нижний Новгород, Владивосток, Краснодар, Севастополь и Якутск. В конце списка – Вологда, Брянск, Смоленск, Нижний Тагил, Курган, Владикавказ, Волжский, Магнитогорск, Оренбург и Грозный.



Квадрат на первичке стал дороже везде, помимо Ленинградской области (-0,9%), а квартиры – в 66 городах. Ещё в трёх цены снизились, а в одном (это Волжский) остались прежними.



- В 2023 году, как и прошлом, спрос и цены на рынке новостроек поддерживала льготная ипотека, – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. – Условия по ней ужесточились, но всё же остались приемлемыми для большинства городов. Так что в первом полугодии, до отмены этой программы, возможен дальнейший рост цен. В Москве и ещё нескольких городах, где кредита в 6 миллионов для покупки квартиры в новостройке недостаточно, будет падение спроса. Немалая его часть перейдёт на рынок аренды, которая заметно подорожает.

