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Стало известно, кто в Бурятии может зарабатывать по сто с лишним тысяч в месяц

Стало известно, кто в Бурятии может зарабатывать по сто с лишним тысяч в месяц
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике назвали самых высокооплачиваемых специалистов уходящего года

Эксперты российской платформы Head Hunter выяснили, кому в Бурятии в уходящем 2023 году предлагали самые высокие зарплаты. Они проанализировали более 29 тысяч вакансий, размещённых на сайте hh.ru за 12 месяцев. Оказалось, что наиболее «доходные» – в основном руководящие должности. Для более корректного сравнения авторы исследования разделили позиции из сферы высшего и среднего менеджмента.

Возглавили рейтинг представители строительной сферы. Первое место – у руководителей строительных проектов, которым в 2023-ем были готовы платить в среднем по 170 тысяч рублей в месяц, что, однако, на 20 000 меньше, чем годом ранее.

Вторая позиция – у начальников производства с медианной заработной платой в 85 000 рублей, третья – у руководителей отделов продаж (82 100 рублей, +10 800 к 2022 году).

Четвёртые в списке на рынке топ-менеджмента – руководители проектов (60 тысяч), пятые – руководители отделов клиентского обслуживания (51 900).

Из позиций, которые, как правило, не подразумевают управление большой командой, самой высокооплачиваемой оказалась работа геодезиста – в среднем 156 800 рублей (за год + 16 800 рублей). Далее идут машинисты (141 000), прорабы и геологи (по 140 000).

 
- При этом у представителей строительной сферы медианная зарплата за год выросла на 28 300 рублей, а у исследователей горных пород осталась на уровне прошлого. Замыкают пятёрку самых «дорогих» НЕ руководителей механики – 138 000 рублей, что на 11 700 меньше, чем годом ранее, – рассказали в Head Hunter.
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