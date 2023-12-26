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В Бурятии назвали самых востребованных специалистов уходящего года

В Бурятии назвали самых востребованных специалистов уходящего года
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Они пользуются огромным спросом на рынке труда

Представители российской платформы HeadHunter выяснили, какие специалисты были самыми востребованными в республике в уходящем году. Всего с начала 2023-го в Бурятии разместили свыше 36 тысяч вакансий. За 12 месяцев – по сравнению с 2022-ым – их стало больше на треть.
 
При этом наибольшей популярностью на рынке труда пользуются водители, на чью долю пришлось 10,1% всех предложений о работе. Число последних за год перевалило за 3700, а спрос на шофёров увеличился на 30,1%. На 20 тысяч – до 122 тысяч рублей – выросла и средняя предлагаемая зарплата.

На втором месте – машинисты, которым предлагали более 2100 вакансий (5,9% от общего числа). По сравнению с 2022-ым они стали востребованнее на 26,9%. Среднее жалование достигло 141 000 рублей (+15 тысяч).
 
На третьем месте – кассиры (5,8%). Потребность компаний в них увеличилась на треть, а предлагаемый заработок составил 39 800 рублей.

Кроме того, в топ-10 по востребованности у работодателей включили менеджеров по продажам (5,5%), поваров (2,3%), врачей (2,3%), бухгалтеров (2,3%), разнорабочих (2,1%), операторов call-центра (2,1%) и кладовщиков (2%). 
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