В Бурятии назвали самых востребованных специалистов уходящего года



Представители российской платформы HeadHunter выяснили, какие специалисты были самыми востребованными в республике в уходящем году. Всего с начала 2023-го в Бурятии разместили свыше 36 тысяч вакансий. За 12 месяцев – по сравнению с 2022-ым – их стало больше на треть.



При этом наибольшей популярностью на рынке труда пользуются водители, на чью долю пришлось 10,1% всех предложений о работе. Число последних за год перевалило за 3700, а спрос на шофёров увеличился на 30,1%. На 20 тысяч – до 122 тысяч рублей – выросла и средняя предлагаемая зарплата.



На втором месте – машинисты, которым предлагали более 2100 вакансий (5,9% от общего числа). По сравнению с 2022-ым они стали востребованнее на 26,9%. Среднее жалование достигло 141 000 рублей (+15 тысяч).



На третьем месте – кассиры (5,8%). Потребность компаний в них увеличилась на треть, а предлагаемый заработок составил 39 800 рублей.



Кроме того, в топ-10 по востребованности у работодателей включили менеджеров по продажам (5,5%), поваров (2,3%), врачей (2,3%), бухгалтеров (2,3%), разнорабочих (2,1%), операторов call-центра (2,1%) и кладовщиков (2%).

