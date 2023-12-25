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В Бурятии утвердили повышение зарплат бюджетникам

В Бурятии утвердили повышение зарплат бюджетникам
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Об этом сообщил глава Алексей Цыденов

В Бурятии увеличат заработную плату бюджетникам, по которым действуют «майские указы» президента. Из республиканского бюджета дополнительно выделено 270 млн рублей для выплаты в декабре 2023 года, сообщил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

Так, увеличатся зарплаты:

- работников здравоохранения (направлено 38,77 млн рублей из бюджета республики),

- работников социальной защиты населения (направлено 23,55 млн рублей),

- педагогов дошкольного и общего образования (направлено 35,7 млн рублей и 14,95 млн рублей соответственно),

- На 6,1% с октября проиндексированы зарплаты муниципальным служащим по опеке и попечительству, комиссий по делам несовершеннолетних, архивистов, а также сотрудников охраны памятников. На эти цели направлено 46,9 млн рублей.

Ранее глава Бурятии сообщил, что увеличат зарплаты работникам культуры – на это выделили на это 106,1 млн рублей.
заработная плата

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