Вертолёт Ми-171А2 получил одобрение на эксплуатацию в горах

Его производят в Улан-Удэ

Национальный центр вертолётостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолёты России» Госкорпорации Ростех получил одобрение Росавиации на эксплуатацию вертолётов Ми-171А2 с аэродромов и взлётно-посадочных площадок на высоте до 5000 метров над уровнем моря. В ходе испытаний машина подтвердила высокую надёжность, безопасность и способность работать в экстремальных горных условиях.

Соответствующее изменение внесено в сертификат типа, сообщает пресс-служба холдинга. В ходе дополнительных сертификационных испытаний вертолёт Ми-171А2, который производят на Улан-Удэнском авиационном заводе, выполнил несколько десятков полётов в горных районах Кабардино-Балкарии и предгорьях Эльбруса. При этом нагрузку на воздушном судне постепенно увеличивали, доведя взлётную массу до максимально допустимых 13 тонн. Со всеми вариантами нагрузки полёты прошли в штатном режиме.

«Вертолёт Ми-171А2 обладает высоким уровнем надёжности, безопасности и комфорта. Ранее машина прошла проверку экстремальными природными условиями – эти вертолёты могут эксплуатироваться при температурах от –50 до +50 градусов по Цельсию. И вот сейчас Ми-171А2 получил одобрение Росавиации на эксплуатацию в высокогорье. Расширение возможностей машины, безусловно, привлечет новых заказчиков как в России, так и за рубежом», – отметили в авиационном кластере Ростеха.

Испытатели Национального центра вертолётостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова холдинга «Вертолёты России» проверили работу в условиях высокогорья двигателей, вспомогательной силовой установки, кислородного оборудования, пилотажно-навигационного комплекса и иных основных систем вертолёта. Оценивался запас тяги при взлёте и посадке в условиях разреженного воздуха, а также управляемость, устойчивость, маневренность и скороподъемность вертолёта на различных высотах.

На высокогорной площадке Ми-171А2 также прошёл испытания с моделированием нештатных ситуаций: вертолёт показал безопасность посадки и взлета при имитации отказа одного двигателя. Подобный манёвр является особо сложной задачей в условиях разреженного горного воздуха и требует не только достаточного запаса мощности двигателей, но и высокой эффективности несущей системы.

Многоцелевой вертолёт Ми-171А2 сертифицирован по категории «А», что подтверждает его соответствие самым строгим нормам безопасности полётов. Особенностью конструкции машины является несущий винт нового поколения с композитными лопастями, а также Х-образный рулевой винт. Воздушное судно оснащено двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой автоматического управления БАРК. Её применение дало возможность поддерживать оптимальный диапазон мощности, в том числе при эксплуатации в высокогорье и в районах с жарким и морским климатом.

Вертолёт оснащён отечественным пилотажно-навигационным комплексом с дисплейной индикацией данных (так называемая «стеклянная кабина»). Новейшая авионика обеспечивает полеты в самых сложных погодных условиях, снижает нагрузку на пилотов и позволила сократить экипаж до двух человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 сентября 2023 года Ми-172А2 показали во Владивостоке лидеру КНДР Ким Чин Ыну.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в 2022 году в отчёте о работе своего правительства назвал этот вертолёт «основным экспортным вертолётом всей России».



В 2021 году холдинг «Вертолёты России» получил от Росавиации одобрение на установку 24 пассажирских кресел в салоне вертолёта Ми-171А2. Число мест тогда увеличилось с 20 до 24, сообщала пресс-служба У-УАЗ.