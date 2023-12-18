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В Улан-Удэ комнаты в коммуналках подорожали почти до полутора миллионов

В Улан-Удэ комнаты в коммуналках подорожали почти до полутора миллионов
Экономика,  Фото:pixabay.com
С начала года цены на них в столице Бурятии взлетели на 37%

Эксперты федерального портала «Мир квартир» выяснили, сколько стоят комнаты в коммунальных квартирах в 70 крупнейших городах страны. Выяснилось, что в большинстве – 61 – они с января подорожали и лишь в девяти стали дешевле.
 
Это жильё тоже пользуется спросом у россиян. Его берут как стартовое те, у кого пока не хватает денег на полноценное. А ещё свой угол в коммуналках покупают пенсионеры и одинокие люди.

В целом по стране такая недвижимость с начала 2023-го подорожала на 10,6% – до 1 миллиона 217 тысяч рублей. В столице Бурятии, занявшей 17 место из 70-ти, она наценилась на 37,2% и обойдётся сегодня в 1 миллион 432 тысячи. В соседнем Иркутске – в 1 миллион 463 тысячи (+19,2%), в Чите – уже в 2 миллиона 111 тысяч (+25,2% за год).

Москвичам, где самые дорогие комнаты в коммуналках, придётся раскошелиться на 4 миллиона 57 тысяч. Далее идут Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток, Севастополь, уже упомянутая Чита, Якутск, Симферополь, Казань и Подмосковье.

В конце списка – Рязань, Вологда, Волжский, Смоленск, Тольятти, Брянск, Череповец, Нижний Тагил, Магнитогорск и Ульяновск. Там брать подобное жильё выгоднее всего – его стоимость колеблется от 463 до 663 тысяч рублей.
 
- Рост на комнаты – в общем тренде на подорожание недвижимости. За последний год спрос на них увеличился на 10-15%, поскольку покупка квартиры некоторым стала не по карману из-за выросших цен и процентов по ипотеке, – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко – Доля предложений о продаже комнат сократилась на 38% – часть собственников решили вместо этого сдавать их в аренду: ставки найма любой недвижимости сейчас активно растут. Часть же владельцев переделывает их в студии, оборудуя санузлами, и продаёт уже как отдельные малогабаритные квартиры – за такие объекты можно выручить на 40-60% больше.
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