В следующем году предприятия планируют увеличить инвестиционную активность
Самообеспеченность Бурятии многими видами пищевой продукции в январе-октябре 2023 года уже превысила прошлогодний уровень. Например, выпуск молока увеличился почти в два раза, а мяса и субпродуктов — почти в полтора. Высокий спрос на местные продукты стимулировал рост инвестиций в отраслях пищевой промышленности как в Бурятии, так и в целом по стране. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.
- По информации одного из ведущих республиканских мясопереработчиков, инвестиционная программа увеличилась по сравнению с прошлым годом в два раза. Предприятие расширяет собственную сеть торговых точек и производственные площади. Другой участник мониторинга Банка России — крупный представитель хлебопекарной отрасли Бурятии — инвестирует в оборудование для автоматизации производства. Таким образом компания собирается снизить дефицит рабочих кадров. Большинство опрошенных компаний ожидает, что по итогам четвёртого квартала рост инвестиций продолжится, но более низкими темпами. В следующем году предприятия планируют увеличить инвестиционную активность, — прокомментировал заместитель управляющего Нацбанка Виталий Пономарёв.
В пищевую промышленность Бурятии стали больше инвестировать
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