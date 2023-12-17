В Бурятии подорожали ужины в ресторанах, удаление зубов и рытьё могил

Стало известно, как и на что изменились цены в республике в ноябре



За год – с ноября 2022 по ноябрь 2023-го – потребительские цены в Бурятии в целом выросли на 9,5%: на 8,4% – на продовольственные, на 9,4% – на непродовольственные товары и на 12,1% – на различные услуги. А за месяц – по сравнению с октябрём – на 1,3%, 0,4% и 2,7% соответственно. Об этом сообщили в Бурятстате.



Из продуктов сильнее всего подорожали мясо индейки (на 10,2%), зефир и пастила (7,3%), куриные окорочка (7,1%) печенье (6,9%), охлаждённые и замороженные куры (6,5%), свинина – кроме бескостного мяса (5,7%), мороженые кальмары, куриные яйца и натуральный растворимый кофе (4,6%), сухие молочные смеси для детского питания и молоко для детей (4,5 %), говяжья и свиная печень, изделия из птицы (4,4%) и пшено (3,9%). В списке – и ужин в ресторане (4,1%).



Из плодоовощной продукции ощутимо взлетели цены на свежие огурцы (в 1,4 раза) и помидоры (на 20,7%), чеснок (4,9%), замороженные ягоды (2,6%), сухофрукты (2,2%) и свежую зелень (1,3%). Зато снизились они на картофель (на 16,7%), апельсины (9,7%), лимоны (5,5%), репчатый лук (5,1%), груши (4,3%), свёклу (3,4%), белокочанную капусту (1,7%), бананы и морковь (1,2%).



Также в перечне – консервированные и маринованные овощи, томатные консервы (6,4%), чёрный байховый чай (4,2%), фруктово-ягодные консервы для детей, творог (3,3%), мясные консервы (2,5%) и овощные детские (2,4%), варенье, джемы и повидло (2,3%), натуральные шоколадные конфеты и с добавками (2,1%), сахар-песок и баранина – кроме бескостного мяса (2%).



В ноябре дороже стала кое-какая одежда, обувь, мебель, косметика, стройматериалы и техника. Это трикотажные женские перчатки (16%), столы (10,1%) и навесные шкафы для кухни, включая двухстворчатые (9,9%), пена для бритья (9,6%), тушь для ресниц (8,1%), новые отечественные легковушки (7,2%), кастрюли и энергосберегающие лампы (5,6%), чайники (5,1%), свежесрезанные цветы (4,8%), женское зимнее пальто из шерстяных или полушерстяных тканей, флешки (4,6%), цельнорезиновые сапоги для взрослых, ночные женские сорочки (4,5%), потолочные светильники (4,3%), платяные шкафы и красный кирпич (4%).



Кроме того, поднялись цены на детский крем (5,6%), шампуни (4,9%), дизельное топливо (3,4%), туалетное мыло (2%), влажные салфетки (1,2%), зубную пасту (0,5%) и хозяйственное мыло (0,1%). Зато в последний месяц осени жители республики отдавали на 6,2% меньше за подгузники, бензин марок АИ-95 (3%) и АИ-92 (1,6%), стиральный порошок (1,5%), антисептики для рук (1,4%), пустышки (0,6%), бутылочки для кормления (0,5%) и зубные щётки (0,2%).



Стоимость препаратов, не относящихся к жизненно необходимым и важнейшим, увеличилась на 0,7%, ЖНВЛП – на 0,4%. В ноябре в аптеках переписали ценники на одноразовые шприцы (+5,4%), корригирующие очки (2,3%) и электронные аппараты для измерения артериального давления (1,9%). Вместе с тем подешевели электронные (на 6,2%) и безртутные (галинстановые) термометры (3,8%) и медицинские маски (0,8%).



Под конец осени в Бурятии меньше просили за стационарные телефонные аппараты (на 4,8%), гели для душа (4,3%), куртки для мужчин из натуральной кожи (4,1%), моноблоки (3,7%), напольные электропылесосы (3,7%), автоматические стиральные машины (2,9%), микроволновки (2,7%), краску для волос (2,6%), двухкамерные холодильники (2,4%), беспроводные наушники (2,1%), дезодоранты (2%), электрочайники (1,9%), садовые лопаты (1,7%), швейные машинки и смарт-часы (в среднем на 1,6%).



Накладнее стали полёты экономклассом (19,5%), поездки в поездах дальнего следования – (17,7%), отдых в Турции (21,1%) и в отдельные страны Юго-Восточной Азии (7,2%), путёвки в санатории (4,2%), проживание в четырёх- и пятизвёздочных (2,8%) и двухзвёздочных гостиницах (1,6%).



Из бытовых услуг в республике подорожали установка набоек (на 9,2%), рытьё могил (3,1%), пластиковые окна (2,4%), регулировка развала-схождения колёс легкового автомобиля (2,3%), замена элементов питания в наручных часах (0,7%), шиномонтаж и мойка машин (0,5%).



Поползли вверх цены на пересылку писем по России (7,4%), водительские курсы (7%), пользование потребительским кредитом (речь о процентной ставке в стоимостном выражении – на 5,8%), подписку на онлайн-видеосервисы (5,4%), удаление зуба под местным обезболиванием (2,5%), первичную консультацию у узких специалистов, УЗИ брюшной полости (1,7%), изготовление съёмного протеза, МРТ и КТ (на 1,4%).



Зато появилась возможность сэкономить на проживании в отелях с тремя звёздами (8,8%), отдыхе на Черноморское побережье России и в Крыму (7,5%), поездках в Египет (на 5,4%) и в отдельные страны Средней Азии (3,8%).

