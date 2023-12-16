На субсидии авиаперевозок с Дальнего Востока направят 4,5 млрд рублей

Бурятия попала в эту программу

В 2023 году около 4,5 млрд рублей будет направлено на субсидирование авиаперелетов для льготников из удаленных и труднодоступных населённых пунктов Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба правительства России

«Средства пойдут на возмещение затрат авиакомпаний на организацию таких перевозок. Всего в текущем году на эту программу с учётом ранее выделенных средств будет направлено более 10 млрд рублей»,- сказано в сообщении.

Программа субсидирования авиаперевозок льготников из удалённых и труднодоступных населённых пунктов Дальнего Востока была запущена в 2018 году. Она охватывает 79 маршрутов и включает перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие города.

«Байкал-Daily» сообщал, какие перевозки будут субсидироваться из аэропортов Улан-Удэ и Читы.

Приобретать билеты по специальным тарифам могут в том числе:

- граждане младше 23 лет;

- женщины старше 55 лет;

- мужчины старше 60 лет;

- инвалиды I группы, дети-инвалиды;

- многодетные семьи.

Работа ведётся по поручению президента России, подчеркнули в правительстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», до сих пор не внесена ясность с республиканскими субсидиями в 2024 году на рейсы из Нижнеангарска и Таксимо в столицу Бурятии. Продажи билетов на январь пока не открыты.