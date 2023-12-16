Прежней суммой было 6 млн рублей
Правительство России увеличило максимальный размер кредита по дальневосточной ипотеке с 6 до 9 млн рублей. Об этом говорится в материалах на сайте Министерства финансов РФ.
Льготная ипотека для Дальнего Востока начала действовать с декабря 2019 года. Она распространяется на все 11 регионов ДФО, в том числе Бурятию. Программа предполагает выдачу кредита под 2% годовых – для молодых семей и родителей-одиночек не старше 35 лет, а также владельцев «дальневосточного гектара», которые будут строить дома на своих ста сотках. В июне 2022 года правительство расширило действие программы на работников медицинских и образовательных организаций.
По данным на сентябрь 2023 года, в Бурятии заключили 7717 соответствующих договоров на 24 миллиарда 400 миллионов рублей. Средняя сумма кредита при этом составила 3 миллиона 200 тысяч.
Дальневосточная ипотека спровоцировала значительный рост спроса на недвижимости и в итоге разогнала цены на квадратные метры.
Максимальный размер кредита по дальневосточной ипотеке увеличен до 9 млн
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